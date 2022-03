Actie ‘Nuenen geeft warmte!’ om dorpsgenoten financieel te steunen

Dat is waar de actie ‘Nuenen geeft warmte!’ op inzet. Op een bon van de supermarkt. Via de plaatselijke krantjes en een flyer is mensen die er wel warmpjes bijzitten opgeroepen aan de actie te doneren en een fonds te vullen, het warmtefonds. Ook OCN is aangeschreven. Leo Beckers is een van de organisatoren van de actie die is opgezet door de gezamenlijke kerken van Nuenen. ,,Meerdere bedrijven hebben al gedoneerd en ook van particulieren is geld binnen. Daarbij richtten we ons vooral op mensen die een vast contract hebben bij hun energieleverancier en die geen last hebben van de prijsstijgingen. Zo kunnen we de lasten beter verdelen. Ons is aangeraden om de giften om te zetten in natura, oftewel in tegoedbonnen van de supermarkt. Zo komt het direct ten goede aan de mensen. De deelnemende supermarkten, Jan Linders, beide Jumbo’s en Albert Heijn, zorgen nog voor een mooie aanvulling.”