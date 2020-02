Actie tegen huisvesting arbeidsmigranten in Geldrop: ‘Nee tegen azc’

GELDROP - Actievoerders hebben in het centrum van Geldrop meerdere spandoeken opgehangen tegen de huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalige NH Hotel. Ook zijn er brieven verspreid die waarschuwen voor de ‘gevaren’ die zo'n polenhotel zou veroorzaken.

,,Wij zitten hier niet op te wachten”, zegt een buurtbewoner die de Facebookpagina 'Geldrop NH Hotel Arbeidsmigranten: Willen we dit wel?’ heeft opgericht. Op de pagina zijn foto's te vinden van de mensen die de spandoeken vrijdagavond hebben opgehangen. ‘Geldrop zegt bij voorbaat NEE tegen AZC’ staat er op een spandoek en ‘200 migranten in NH Hotel, niet hier!!!’ Minstens vier spandoeken hingen verspreid door Bogardeind en het centrum van Geldrop.

De teksten zijn niet mis te verstaan. Toch zijn er in de gemeente Geldrop-Mierlo voor zover bekend geen plannen voor een asielzoekerscentrum. Maar sinds het NH Hotel naast de snelweg in Geldrop is verkocht, klinken er geluiden dat er arbeidsmigranten in komen. Diverse bronnen zeiden dat eerder al tegen deze krant.

De beheerder van de Facebookpagina wil anoniem blijven: ,,Want dat kan zomaar tegen je keren.” Hij zegt niks te maken te hebben met de spandoeken. ,,Wij wonen in de buurt van het hotel en kregen een anonieme brief in de bus. Hierin worden de voornemens beschreven en welke ellende dit allemaal kan veroorzaken. We wonen hier pas net en zitten hier niet echt op te wachten", aldus de buurtbewoner die zegt zelf ‘zoon van een arbeidsmigrant’ te zijn. ,,Ik heb die Facebookpagina aangemaakt om te kijken wat men in Geldrop van de plannen vindt. Toen kreeg ik een bericht van degene die ook de brieven en spandoeken heeft geïnitieerd.”

In de brief die in de buurt lijkt te zijn verspreid, wordt gesuggereerd dat de komst van arbeidsmigranten voor veel problemen zorgt in de vorm van overlast en misdaad. ‘In veel gevallen zien wij dat er op grotere locaties, zoals dit hotel, uiteindelijk ook asielzoekers worden geplaatst’, schrijft een anonieme afzender in de brief. ‘Wij begrijpen dat deze doelgroepen in sommige situaties hulp nodig hebben maar in Geldrop zijn mensen die al jaren op wachtlijsten staan en die naar onze mening eerder recht hebben op hulp.’

Een aantal van de spandoeken was zaterdagavond alweer verwijderd. Wie dat heeft gedaan is onbekend. De gemeente Geldrop-Mierlo is niet op de hoogte van een actie.

