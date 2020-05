Actiecomité Opwettenseweg Veilig!: 'Met nieuwe fietsroute is het juist onveiliger’

,,Haal je de fietsers van de Opwettenseweg dan wordt het voor automobilisten nog makkelijker het gaspedaal in te drukken. Dat de maximumsnelheid op 30 km per uur gehandhaafd blijft zegt helemaal niets, nu al rijdt ruim de helft te hard, met uitschieters tot 80. Het dan alleen toegestane bestemmingsverkeer op fiets wordt schietschijf. Wij en onze kinderen. Het wordt hier juist gevaarlijker" briest Ben Koeling-Lem van het actiecomité. ,,De weg nodigt uit om hard te rijden. De wijkagent vertelde ons letterlijk dat hij niet kan handhaven omdat die niet op 30 km is ingericht. Onze eigen metingen met een snelheidsmeter wijzen uit dat slechts 5% van het autoverkeer zich aan de maximumsnelheid houdt."

Uitgangspunt is veiligheid

December vorig jaar werd duidelijk dat de beoogde sluiting van de Opwettenseweg niet doorging. Een actiecomité met bezorgde aanwonenden was snel geboren. ,,In eerste instantie wilden wij de weg autoluw" zegt initiatiefneemster Natascha Fisscher ,,maar nadat we ons hadden ingelezen begrepen we dat dat niet realistisch is want de verkeersproblematiek hier kan niet los worden gezien van die van heel Nuenen. Ons uitgangspunt is nu veiligheid. Maar niet alleen van de fietsers van en naar Eindhoven maar ook die van onze gezinnen. De weg kan als fietsstraat worden ingericht, met rotondes, zebrapaden, versmallingen, verkeerssignalen. Maak er echt een 30 km weg van, maak het echt veilig."

Eerlijke discussie

'Het lijkt alsof dit in een achterkamertje is beklonken' klinkt het bij de verzamelde aanwonenden. Fisscher: ,,Er wordt volledig voorbij gegaan aan onze veiligheid. We willen in alle openheid met elkaar in gesprek, met voor- en tegenstanders en een eerlijke discussie voeren."

Koeling-Lem: ,,Er is belooft met ons te praten maar we krijgen de kans niet." De onlangs gestarte dialoog tussen wethouder Caroline van Brakel en belangengroeperingen over de vijf varianten voor de Opwettenseweg was namelijk net gestart en lijkt door het nieuwe idee te zijn ingehaald.