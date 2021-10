Actieplan voor ultieme poging tot afval-opvoeding in Geldrop-Mierlo

Gevonden loden buis in het oude Strabrecht College roept vragen op

8 oktober GELDROP - Dat er een herdenkingssteen was om het begin van de bouw van het oude Strabrecht College in Geldrop te herdenken, wist iedereen. De zwarte steen met inscriptie was in de muur gemetseld in de aula tegenover de receptie. Wat niemand meer wist was dat er een holte achter de steen zat waarin een loden koker met inhoud zat. Behalve een oorkonde zat er een briefje in dat vragen opwerpt: Wie is Harry? En wie kladderde er met stift een paar woorden op en een datum die later is dan die op de ingemetselde steen?