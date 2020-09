Activiteiten in Centrum Hofdael tijdens open dag belicht

Alleen is het moeilijker om het financieel rendabel te houden doordat er minder deelnemers aan cursussen en activiteiten kunnen deelnemen. Vooral de Volksuniversiteit heeft daar last van. „Bij de kookcursussen kunnen maar acht deelnemers aan de slag in plaats van 16", vertelt coördinaten Mary de Vries. „Ook de andere cursussen moeten het minimaal met vier cursisten minder doen. Het zal financieel moeilijk worden, maar eventueel gaan we extra cursussen organiseren." De Vries is blij dat het ventilatiesysteem van Hofdael op orde is. ,,Er wordt alleen maar verse lucht gecirculeerd."

Hannie Derks, manager van Hofdael beaamd dat. „Ook Centrum Hofdael heeft besloten om meer activiteiten met minder mensen te organiseren", vertelt ze. Optredens worden twee keer gehouden met een kleiner aantal bezoekers. En dat is een succes, want bijvoorbeeld Rob Scheepers moeten we extra boeken." Maar er zijn meer plannen. Om de jongeren afleiding te bezorgen, wil Derks een speciale filmavond voor hen organiseren. „En iedere dinsdag wordt er een warme lunch geserveerd voor 7 euro als de mensen ook aan de middagactiviteit deelnemen." Die activiteiten zijn nog niet helemaal ingevuld, maar er is een of twee keer per maand een filmklassieker en de derde dinsdag van de maand houdt Eric Kolen een matineecafé. ,,Het is de bedoeling dat we met de uitgenodigde sprekers een gezellig gesprek houden", aldus Kolen. ,,De mens achter de gast, daar gaat het om."

Aanstellen nieuwe directeur uitgesteld

Het is bekend dat Hofdael in financieel zwaar weer verkeert. Daarom is een nieuwe huurder meer dan welkom. Het Haydn Orkest Brabant heeft haar vaste uitvalsbasis in Centrum Hofdael gekozen. Het gaat repeteren in de theaterzaal. Daarmee staat het in nauw contact met Kunst Kwartier. Het is dan ook de bedoeling dat het orkest in de toekomst optredens gaat verzorgen met gevorderde leerlingen van de muziekschool. Ze kunnen meespelen in het orkest of als solist worden begeleid. Kunst Kwartier heeft intussen alle maatregelen genomen om de leerlingen ondanks corona in dat gevorderde stadium te brengen. Hoewel er individueel muzieklessen worden gegeven, zijn er spatschermen voor handen. Dat is vooral voor de blazers van belang.

De Wiele Creatief beperkt net als de Volksuniversiteit het aantal cursisten. De danslessen kunnen maar de helft van het normale aantal bolwerken. ,,Tenzij er weer een complete lockdown komt, zal De Wiele het ook met minder deelnemers per cursus het financieel bolwerken. ,,We kunnen een klein stootje hebben", aldus voorzitter Kees Koedam. ,,In ieder geval betalen we lessen terug die niet gegeven kunnen worden of we geven vouchers." Hoewel er een nieuwe directeur nodig is, stellen ze het aanstellen daarvan uit. ,,Daar is het nu de tijd niet voor.”

