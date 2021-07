Ad Donkers uit Gerwen sloeg een waterput in zijn tuin en rook prompt kerosine uit de oorlog

Staar of niet, Geldropse priester Willem Kerkhof (78) wil zo snel mogelijk terug naar Malawi

27 juni GELDROP - ,,Malawi is mijn thuis geworden.’’ Priester Willem Kerkhof (78) uit Geldrop zet zich daar al ruim een halve eeuw in om het leven van de lokale bevolking te verbeteren. Hij is even terug in Geldrop voor een staaroperatie.