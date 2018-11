Ad Voets vertelt vol passie over zijn leven in de popmuziek

Als manneke van een jaar of vijftien kocht hij zijn eerste gitaar. ,,Dat was een Egmond gitaar, hij kostte 35 gulden”, vertelt Ad Voets over zijn eerste stappen in de wereld van de muziek. Zijn eerste gitaar heeft hij niet meer, een Egmond staat wel in huis. Voets wijst naar de opkamer in zijn honderd jaar oude huis. ,,Ik ben een van de weinige muzikanten in Nederland met een eigen podium in huis”, zegt hij lachend. Op dat ‘podium’ staan drie gitaren, waaronder een Egmond. Gekregen en leuk om te hebben. ,,Op deze kun je niet meer fatsoenlijk spelen”, vertelt de gedreven muzikant.