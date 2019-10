Advies uit Kerkrade voor Hofdael Geldrop: haal de bieb binnen

GELDROP - Als Hofdael niet ‘de V&D onder de sociaal-culturele centra’ wil worden, moet het zo snel mogelijk de bibliotheek binnenhalen. En de gemeente moet nadenken over een vergezicht. En even niet over de kosten.

Die boodschap had Patrick Ypelaar, projectleider bij de gemeente Kerkrade, deze week voor de Geldrop-Mierlose politiek. In een bijeenkomst met de gemeenteraad en alle bij Hofdael betrokken partijen vertelde hij over het succes van het HuB Theater Kerkrade, waarin theater, bibliotheek en muziekschool samenwerken in een gebouw zonder binnenmuren.

Horecaplein

De link met Kerkrade kwam tot stand via CDA-raadslid Miel Somers. Het CDA is sowieso warm voorstander van het onderbrengen van de bieb in het Hofdael-gebouw. Nu bezet die drie verdiepingen in een gebouw aan het Horecaplein. De huisvestingskosten van ruim 7 ton worden volledig door de gemeente betaald.

Failliet

Geldrop-Mierlo moet iets met Hofdael omdat het centrum feitelijk failliet is. Het kan niet overleven zonder jaarlijkse extra steun van de gemeente. Maar het kan ook niet overleven zonder verbouwing van de uitgeleefde theaterzaal en foyer (775.000 euro). Daarnaast is er in het gebouw sprake van leegstand in de vleugel met de vergader- en klaslokalen.

Concurrent

De delegatie Kerkrade (naast projectleider Ypelaar ook cultuurwethouder Jo Schlangen) bracht met veel enthousiasme het succesverhaal van hun cultureel centrum. De bezoekersaantallen zijn verveelvoudigd evenals het aantal evenementen en voorstellingen. Ypelaar vertelde dat de truc 'm er in zit dat instellingen als Hofdael zich realiseren wie hun concurrent is. ,,En dat is niet Eindhoven met zijn cultureel aanbod", aldus Ypelaar, ,,dat is de bank in de woonkamer bij mensen thuis".

Goedkope koffie

Om mensen hun huis uit te lokken is het van belang dat een cultureel centrum levendigheid biedt, een huiselijke omgeving in een gemeenschappelijke ruimte, vermaak en goedkope koffie. Ypelaar noemde elementen in het interieur van het HuB Theater in Kerkrade: Een zitzak-konijn van 7 meter waarin kinderen kunnen neerploffen om in hun bieb-boek te lezen; afgedankte skiliftencabines waarin zzp’ers rustig kunnen werken zonder zich afgezonderd te voelen; kussens om op te liggen en een vrachtwagen met op de oplegger een tafel waaraan onder meer de kooklessen plaatsvinden. Er zijn zitjes zoals het bankstel thuis en de koffie kost 1 euro.

Tierelier

Het gebouw in Kerkrade is nu anderhalf jaar open. ,,En het loopt als een tierelier", aldus een enthousiaste Ypelaar. Zijn advies aan het Geldrop-Mierlose gemeentebestuur luidde dan ook: ,,Haal de bieb binnen. En kijk naar je vergezicht en even niet naar de kosten. Bouw niet met stenen maar met sociaal cement”. Een waarschuwing had hij ook. Hij maakte een vergelijking met de winkel-branche. ,,De onderkant van die markt blijft. De bovenkant ook. Het midden-segment, de Blokkers en V&D’s verdwijnen. Als jullie het beleid niet veranderen, wordt Hofdael een V&D”.

Natuurlijk realiseerde de projectleider zich ook wel dat simpel kopiëren niet aan de orde is. In Kerkrade zijn maar 3 ‘bewoners’, in Geldrop 10. Daarbij komt dat de bieb en het theater in Kerkrade elk 1 miljoen euro per jaar gemeentesubsidie krijgen. In Geldrop is het jaarlijkse bedrag voor de bieb (ruim 7 ton) en voor Hofdael samen 1 miljoen euro per jaar. En de gemeenteraad wil ook nog eens dat Hofdael juist minder subsidie krijgt dan nu.

Zonnepanelen

Cultuurwethouder Rob van Otterdijk zei na afloop van de Hofdael-bijeenkomst dat hij onlangs nog aan de bieb had gevraagd of ze iets voelen voor een verhuizing naar Hofdael: ,,Nou ja, dat willen ze dus niet. Zij willen juist investeren in het huidige gebouw. De gevel verfraaien en iets met zonnepanelen".

Niet heilig

Bieb-directeur Luc Pruyn was ook aanwezig. ,,Uiteindelijk is een eigen gebouw natuurlijk niet heilig", zei hij. ,,En ons standpunt is niet helemaal in beton gegoten. Maar voordat een verhuizing naar Hofdael interessant wordt, moet er wel heel veel gebeuren. We zitten nu op een prachtige locatie aan het bruisende Horecaplein. En hier op het Hofdaelplein komt geen hond".

Volledig scherm Projectleider Patrick Ypelaar van de gemeente Kerkrade in gesprek met bibliotheek-directeur Luc Pruyn (rechts) © Corrie de Leeuw