Afgelopen jaar 8 meldingen over ‘migrantenzwervers’ in bossen tussen Geldrop en Mierlo

GELDROP-MIERLO - De bossen tussen Geldrop en Mierlo zijn in trek bij zwervers. Het afgelopen jaar werd de gemeente acht keer getipt over een zwerver in een hutje. Drie keer werd na zo'n tip ook daadwerkelijk iemand aangetroffen.

Een van de tips ging over de twee mannen (een Pool en een Let) waarover maandag een verhaal in deze krant stond. Het gaat waarschijnlijk steeds over arbeidsmigranten die hun werk en huisvesting zijn kwijtgeraakt en niet terug naar hun land van herkomst willen.

In de vergadering van een openbare raadscommissie kwam burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo dinsdagavond met wat aanvullende mededelingen over de kwestie.

Drie keer werd de plek door de gemeente opgeruimd

Volgens hem was na drie van de acht meldingen ook daadwerkelijk iemand aangetroffen die zich in een eigengemaakt hutje in de bossen gesetteld had. In een van die gevallen ging het over de Pool en de Let. In alle gevallen is aan de hutbewoners duidelijk gemaakt dat ze moesten vertrekken. Daarna werd de plek door de gemeente opgeruimd.

De afgesproken procedure is dat zwervers worden doorverwezen naar de organisatie Springplank040 die in Eindhoven de maatschappelijke opvang organiseert. Daar kunnen ze hooguit 14 dagen blijven. Europese arbeidsmigranten hebben geen recht op maatschappelijke opvang. De drie zwervers in de Mierlose bossen maakten trouwens geen gebruik van de aangeboden hulp.

Buitengebied te groot voor Boa's

De burgemeester zei ook dat Boa's (toezichthouders van de gemeente) alleen naar het buitengebied gaan als er een melding is binnengekomen. Het buitengebied is te groot om in een surveillancerooster mee te nemen. Wel helpt de organisatie Samen Sterk in Brabant (SSIB) bij toezicht en handhaving in het buitengebied.

Van Bree wist ook nog te melden dat een van de hutbewoners is opgepakt door de politie wegens een aantal openstaande boetes. Of de Pool en de Let maandag of dinsdag zijn weggestuurd is niet bekend.