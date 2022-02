Afscheid van Geldrops judofenomeen Arie Wouters kwam veel te snel: ‘Hij leefde echt voor zijn sportschool’

Energie­plan voor Zuid­oost-Bra­bant was voor velen nog een ver-van-mijn-bed-show, maar dat gaat nu snel veranderen

EINDHOVEN - Komen er dichtbij mijn dorp windmolens te staan? En hoeveel dan? Is deze buurt wel geschikt voor zo’n groot veld met zonnepanelen? Kan ik er zelf van meeprofiteren? Kan ik via een speciale regeling mijn huis laten isoleren? Waarom gebeurt dit in mijn dorp en niet bij de buurgemeente?

