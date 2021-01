‘Afvalpasjes ondergrondse containers in Nuenen zijn veilig genoeg’

Reeks missers bij inval op Nuenense boerderij maar burgemees­ter Houben blijft optreden verdedigen

14 januari NUENEN - Burgemeester Maarten Houben van Nuenen is op de vingers getikt voor een reeks missers bij de controle van een boerderij waar niks illegaals werd aangetroffen. Toch houdt hij vol dat er meer dan voldoende reden was voor het machtsvertoon bij de eigenaar met wie hij al eerder ruziemaakte over drugsafval, en ook toen aan het kortste eind trok.