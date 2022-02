Al een eeuw lang worden honden én bazen opgevoed bij Kynologenclub De Kempen

Een ding is in die honderd jaar niet veranderd; de club wil dierenleed verminderen en gelijkgestemden bij elkaar brengen. Dat laatste was lastig in de coronajaren, hoewel er een enorme toename was aan puppy’s met bazen die op training wilden.

,,Groepslessen konden we niet geven”, vertelt voorzitter Henry Klein. ,,Op een gegeven moment hadden we 135 hondjes op de wachtlijst. Om dat op te lossen, gingen de vrijwillige trainers over tot lessen met twee cursisten. De trainers hebben er echt veel energie ingestoken en het was nodig. Er waren nogal wat puppy’s van broodfokkers en uit het buitenland. Die waren niet goed gesocialiseerd, dus niet gewend aan de omgang met mensen, en sommige hadden gezondheidsproblemen. Sinds september konden we weer met grotere groepen aan de slag en nu is er geen wachtlijst meer.” Het is overigens niet de eerste keer dat de hondenclub te maken had met een infectieziekte. ,,In 1932 brak voor het eerst hondenziekte uit. Toen werden er ook maatregelen genomen waaronder 1,5 meter afstand houden, tot er een vaccin kwam.”

lees onder de foto verder

Volledig scherm De natte neuzenshow van 1996 © Jessica Peperkamp

Penningmeester Susanne Spaan is in het archief gedoken vanwege het honderdjarig bestaan. ,,Veel papierwerk is er niet meer. De eerste 79 jaar heeft de hondenclub gezworven van de ene locatie naar de andere en als het bestuur wisselde, bleven de dozen met foto’s en informatie ergens op zolder achter. Maar van het eerste jaar van het bestaan zijn er nogal wat krantenartikelen te vinden over de hondenclub die toen nog De Meijerij heette.”

Herdershond met stamboom

,,Toen ik de lijst namen vond van de oprichters, snapte ik waarom. Een van hen was L. Mokveld, tot 1923 hoofdredacteur van het ED. Hij had een herdershond met stamboom en dat kwam in die tijd niet zoveel voor. Net als de andere bestuursleden moet hij veel geweten hebben over rassen, raskenmerken en fokken. Gezamenlijk gingen ze met de bus naar hondententoonstellingen, organiseerden informatieve lezingen voor hondenbezitters en africhtingscursussen. Een van de andere oprichters was commissaris van politie G.F. Brinkman en hij wist hoe belangrijk training was, zowel voor hond als baas.” Om de kas te spekken, werden er tombola’s gehouden. ,,De hoofdprijs was een herdershond met stamboom. Dat zou in de tegenwoordige tijd echt niet meer kunnen als prijs.”

lees onder de illustratie verder

Volledig scherm Bekendmaking hondententoonstelling in het Wandelpark in 1922. De tentoonstellingen in Eindhoven worden nog georganiseerd door Kynologenclub De Kempen. © Onbekend

De club zwierf van het ene terrein naar het andere. Meestal was er niet eens een wc in de buurt, maar sinds 2001 hebben ze een clubhuis in eigendom aan Kervel in Geldrop, en ook een vaste locatie aan Bloemendaal in Oirschot.

Quote We hebben sinds een paar jaar een Aaihonden­groep, honden die met hun eigenaar naar instellin­gen gaan zodat bewoners de honden kunnen knuffelen Henry Klein, Voorzitter

Om honden te trainen en te socialiseren zetten 36 trainers zich op vrijwillige basis in. Voor de kantine en het organiseren van activiteiten zijn er nog eens evenzoveel vrijwilligers. De club telt 700 leden die deelnemen aan trainingen en lezingen. ,,Die lezingen zijn in die honderd jaar heel belangrijk geweest. De discussies over trainingsmethodes, omgang met de hond en inentingen hebben geleid tot steeds nieuwe opvattingen”, aldus Klein. ,,En daardoor heeft de club zich steeds vernieuwd, cursussen aangepast en activiteiten ontplooid die honderd jaar geleden nooit in iemand opgekomen zouden zijn. We hebben bijvoorbeeld sinds een paar jaar een Aaihondengroep, honden die met hun eigenaar naar instellingen gaan zodat bewoners de honden kunnen knuffelen. En honden en eigenaren hebben tegenwoordig meer mogelijkheden om hun gezamenlijk talent te ontwikkelen. Na de beginnerscursussen zijn er een aantal richtingen waarin gespecialiseerd kan worden, zoals behendigheid en gehoorzaamheid.”

Lees onder de foto verder

Volledig scherm Training in de jaren 90 van de vorige eeuw. Ze werden nog gegeven aan de locatellistraat in Eindhoven. © onbekend

Een ervaren trainer van de o.a. behendigheid is Jessica Peperkamp (40). Met haar dochter Jamila zet ze regelmatig een hindernissenbaan op om honden van allerlei rassen door tunnels en over de wip te leren rennen. Ze geeft ook puppy- en andere trainingen. ,,In de loop van de tijd is er wel wat veranderd”, vertelt ze. ,,Tegenwoordig zijn we hondvriendelijker. Een slipketting, vroeger standaard, is op de club verboden, evenals prikbanden en stroomtrainingshalsbanden. We leren hondenbezitter de positieve methode aan; goed gedrag belonen en niet-wenselijk gedrag negeren.”

Na puppytraining meer plezier van hun hond

Peperkamp geniet ervan dat mensen na de puppytraining meer plezier van hun hond hebben. ,,Een pup kan niks, maar als mensen leren met hun hond om te gaan en het puppygedrag beter begrijpen, leert de hond snel en verbetert het gedrag iedere week. Alles wat ze leren nemen ze mee naar de toekomst. Hopeloze honden heb ik nog nooit meegemaakt. Iedere hond kan leren, ook als ze minder gesocialiseerd zijn. Sommige zijn eigenwijs, maar de aanhouder wint.”

Lees onder de foto verder

Volledig scherm Monique en Cleem Wendker met de jonge labrador Mia. © Olga Maria Berger



Monique Wendker met de jonge labrador Mia volgt de begincursussen bij trainer Bauke Teerenstra. ,,Mia trekt me niet meer omver en dat is heel belangrijk als je een grote hond hebt. Ik ga zeker nog meer cursussen volgen. Mia leert iedere week bij en het hele gezin heeft er plezier in. Mijn man en kinderen komen vaak kijken.”

De feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan zijn te vinden op kcdekempen.nl. Daar zijn ook alle cursussen en mogelijkheden te vinden voor hondenliefhebbers. De contributie voor leden bedraagt 20 euro per jaar. Eenmaal lid, kan iedere baas voor 50 euro per 10 lessen leren om zijn schattige puppy op te voeden tot een hond met goede manieren.

Volledig scherm Een ingezondenbrief in de begintijd om de dierenbescherming te ondersteunen. © onbekend