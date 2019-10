Albert Heijn begin 2020 weg uit Kernkwartier Nuenen

Albert Heijn heeft dat bevestigd nadat gesprekken met Lidl definitief zijn afgerond. Lidl kondigde de komst naar Nuenen een half jaar geleden al aan maar Albert Heijn ontkende tot dusver dat de winkel in het Kernkwartier dichtgaat. Volgens een woordvoerder was destijds nog niks zeker en bovendien sprake van een misverstand.

Omzet

Medewerkers van de supermarkt in het Kernkwartier zijn kortgeleden geïnformeerd over het definitieve besluit, laat het hoofdkantoor weten. Bij hun overgang naar Lidl is het uitgangspunt dat hun arbeidsvoorwaarden niet verslechteren. Hun uurloon blijft bijvoorbeeld hetzelfde. De ondernemingsraad van Albert Heijn heeft inmiddels ingestemd.

Het gebeurt niet vaak dat Albert Heijn een winkel sluit. Woordvoerder Ronald van der Aart zegt dat verschillende factoren een rol hebben gespeeld. Een tegenvallende omzet is een van de redenen. ,,We zouden de winkel niet sluiten als er een topomzet werd gedraaid’’, zegt hij.

Dat concurrent Jumbo in het winkelcentrum zit en er nog een andere vestiging van Albert Heijn in het dorp is, heeft ook meegespeeld. De huurprijs was geen reden om te vertrekken, benadrukt de woordvoerder.

Januari

Albert Heijn wil zich nog niet vastpinnen op een exacte sluitingsdatum. Met vastgoedeigenaar en verhuurder Ban Bouw is de afspraak gemaakt dat Albert Heijn op 13 januari vertrekt en Lidl het huurcontract overneemt. ,,De ervaring leert dat er de komende maanden nog van alles kan gebeuren en daarom houden we nog een slag om de arm.’’

Albert Heijn bevestigt ook dat het vertrek uit Nuenen deel uitmaakt van een ruil die is gemaakt met Lidl: in Veenendaal neemt Albert Heijn de plek in van een filiaal van Lidl.

Concurrenten

Of zulke afspraken vaker voorkomen, durft de AH-woordvoerder niet te zeggen. ,,Op directieniveau spreken we vaker met concurrenten’’, zegt hij. Een verdeling van de markt op lokaal niveau is volgens hem toegestaan omdat er geen enorme verschuivingen plaatsvinden en er geen marktdominantie ontstaat.

Wanneer de Lidl in het Kernkwartier de deuren opent, is nog niet bekend. De prijsvechter heeft plannen voor een verbouwing én een uitbreiding. Gesprekken over de mogelijkheden van een uitbreiding vinden nog plaats. Als Lidl meer ruimte in het Kernkwartier gaat huren dan heeft dat consequenties voor de huidige winkeliers.