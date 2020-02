Albert Heijn in centrum Nuenen mogelijk toch naar nieuwbouw

Geldrop wil extra geluids­maat­re­ge­len op nieuwe A67

14:38 GELDROP-MIERLO - Uit geluidsmetingen blijkt dat de overlast door de A67 niet erg genoeg is om Rijkswaterstaat te verplichten extra maatregelen te nemen. Toch zal Geldrop-Mierlo daarop aandringen. Want geen overlast meten is niet hetzelfde als geen overlast ervaren.