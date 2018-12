Albert Heijn-supermarkt overvallen in Geldrop, dader gevlucht met buit

Update + video Man (60) overlijdt in café Bar Van Gogh in Nuenen door geweld, verdachte (25) aangehou­den

10:39 NUENEN - Een zestigjarige man is vrijdagavond overleden na een geweldincident in het café Bar Van Gogh aan het Park in Nuenen. Een inwoner van Nuenen (25) is hiervoor niet veel later aangehouden in zijn woning. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van het slachtoffer en zit vast.