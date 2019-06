Aldi Braakhuizen-Zuid wil snel verhuizen

GELDROP - Supermarkt Aldi wil weg van het Jozefplein in de Geldropse wijk Braakhuizen-Zuid. Er wordt gezocht naar een andere plek in Geldrop. Volgens Aldi is de huidige locatie niet klantvriendelijk genoeg.

Het voornemen van Aldi is een klap in het gezicht van veel wijkbewoners. In Braakhuizen-Zuid is de afgelopen maanden juist onderzoek gedaan naar verbetering van de leefbaarheid. De gemeente nam het initiatie, maar het waren de bewoners die er vorm en inhoud aan gaven. Onlangs zijn de eerste bevindingen gepresenteerd aan de lokale politiek. Een van de belangrijkste wensen bleek behoud van de Aldi.

Levensbelang

Volgens bewoners is de aanwezigheid van een supermarkt in het hart van de wijk -en van de nu al zieltogende winkelstrip- van levensbelang. Maar Aldi ziet er geen toekomst: ,,De grootte, het parkeren en vooral de bereikbaarheid voldoen niet aan onze standaarden. We zijn dan ook op zoek naar een andere locatie in Geldrop, die klantvriendelijker is”, aldus een woordvoerster.

Weinig invloed

Eerder al pleitten ook verschillende fracties voor behoud van de Aldi. Maandagavond nog zei D66-fractievoorzitter Ton van Happen: ,,Laten we in ieder geval uitspreken dat wij het voor de wijk ook fijn vinden als de Aldi blijft". En daarmee gaf hij al aan dat de gemeente weinig invloed heeft op het besluit van de super. Wethouder Marc Jeucken (CDA) antwoordde dat de gemeente op termijn sowieso niet aan de wensen van Aldi over parkeergelegenheid en bereikbaarheid tegemoet kan komen. Door de ontwikkelingen in het centrum van Braakhuizen-Zuid zal het aantal parkeerplekken zelfs afnemen.