Aldi in Nuenen gaat voor groots

NUENEN – Trek leegstaande ruimtes bij je bestaande supermarkt en die wordt twee keer zo groot. Knap niet alleen de winkel maar het hele winkelcentrum Parkhof op en er is sprake van een heuse facelift. Nieuwe banken en plantenbakken, vers geschilderde muren en raamhoge stickers met smakelijke producten op de ruiten. Het oogt fris en uitnodigend. ,,Dat is ook precies de bedoeling”, zegt districtsmanager Teun Peters trots. ,,Het opknappen is hartstikke goed voor het centrum en voor Nuenen. We doen graag iets voor onze klanten terug.”

,,Ik heb ze gemist”, zegt een klant. Na vijf weken werd het rode lint doorgeknipt en is de Aldi weer open. Het aanpassen van de winkel past in het nieuwe beleid van moederbedrijf Aldi in Duitsland: ,,Aldi vernieuwt en mits er letterlijk ruimte is, gaan alle supermarkten daarin mee”, stelt Peters

,,Zeker een oudere winkel als deze kan een facelift gebruiken. De veranderingen hebben dus niets te maken met vermeende concurrentie van bijvoorbeeld Lidl. ,,Nee, zeker niet, wij gaan uit van eigen kracht. Van Duitse degelijkheid en een goede prijs/kwaliteit verhouding.”

Nieuwe stellingen

Er zijn nieuwe karren en nieuwe stellingen en de brede paden vallen op. ,,Je kunt beter de bocht nemen en er is een brede gang bij een kassa speciaal voor rolstoelen. Alles past bij de vernieuwing. Het is allemaal iets luxer en er is ruimte om nieuwe dingen uit te proberen”, vertelt Peters terwijl hij een groentekrat in het gelid schuift.

,,Als een product minder goed liep, was er voorheen geen plek om het in de winkel te houden en dat kan nu wel. Klanten pakken niet meer mis.” Het hele assortiment is verruimd, ook de non-food. ,,Een trekker in deze coronatijd omdat mensen niet kunnen winkelen.”

Iedereen is enthousiast

Ondanks het vroege uur zijn er al tal van klanten in de winkel. Iedereen is enthousiast. ,,Fijn die brede gangen zodat je goed langs elkaar kunt lopen en ook fijn is het grote assortiment. Ik kwam maar af en toe maar ga zeker vaker komen”, zegt Diane Kuiper.

Een aantal winkelende dames zegt wel nog te moeten wennen maar de indeling, de service en inderdaad de ruime opzet, het is allemaal dik in orde. ,,Ze hebben veel goede spullen, het is niet alleen de prijs. Ze zijn een maand dicht geweest en ik heb ze echt gemist.”

‘Kassa drie gaat ook open’, wordt er omgeroepen. De rode drie boven de kassa verschiet van kleur en is nu groen, ook dat is nieuw.