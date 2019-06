Alleen gemeente kan faillissement Hofdael afwenden

GELDROP-MIERLO - Sociaal-cultureel centrum Hofdael in Geldrop heeft zonder extra jaarlijkse gemeentesubsidie en zonder nieuwe theaterzaal (kosten: 3,5 ton) geen toekomst. Dat stelt het bestuur van het centrum. De cultuurwethouder wil wel investeren en de subsidie verhogen. Het oordeel is nu aan de gemeenteraad.

Net als in veel andere vergelijkbare gemeenten zijn er in Geldrop-Mierlo (40.000 inwoners) aanhoudende tekorten op de exploitatie van het sociaal-cultureel centrum/theater. De bedoeling was dat een zelfstandige stichting met de inzet van veel vrijwilligers en na de verbouwing van de entree en de foyer vanaf 2021 nog maar een ton jaarlijkse gemeentesubsidie zou krijgen. Toen de gemeente Hofdael in 2016 overdroeg aan de stichting was de subsidie nog ruim 280.000 euro.

Maar die subsidie-afbouw blijkt niet haalbaar. Het aantal bezoekers van Hofdael blijft achter (is nu 90.000 per jaar), er zijn te weinig vrijwilligers waardoor betaald personeel moet worden ingehuurd en de grote zaal is niet geschikt voor een aantrekkelijke programmering.

Beter

Hofdael heeft nu op verzoek van cultuurwethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) een plan opgesteld over hoe dat allemaal beter moet de komende jaren. Volgens het bestuur onmisbaar onderdeel van dat plan is een nieuwe multifunctionele theaterzaal. Daarvoor moet de gemeente dan wel 3,5 ton investeren. Dat bedrag komt bovenop het bedrag van 425.000 euro dat de gemeente vorig jaar al opzij zette voor de verbouwing van de entree en de foyer.

Aannames

B en W van Geldrop-Mierlo zijn niet erg onder de indruk van het businessplan van Hofdael. In het raadsvoorstel staat bijvoorbeeld dat Hofdael verwacht dat een nieuwe zaal voor 70.000 euro extra inkomsten kan zorgen. Dat is volgens het college van B en W wel mooi, maar niet mooi genoeg om een zo grote investering te rechtvaardigen. Het college mist in het plan van Hofdael verder een marktonderzoek en een bruikbare vergelijking met andere gelijkwaardige accommodaties. De verwachting van Hofdael om -na de realisatie van de nieuwe zaal- in 2021 het aantal bezoekers te verdubbelen, is gebaseerd op aannames, aldus het college.

Toch wil de cultuurwethouder Hofdael redden. Hij wijst op de maatschappelijke functies van Hofdael: ontmoeting, het programmeren van cultuur en optredens van plaatselijke verenigingen. En daaraan hangt een prijskaartje: ,,De hamvraag is natuurlijk: wat is het ons waard om zo’n voorziening overeind te houden. Die vraag moet de gemeenteraad beantwoorden”.

Geen coulissen