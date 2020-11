Allemaal een badkamer in nieuwbouw voor Geldropse woonzorg-bewoners Akert

GELDROP - Alle ruim 80 bewoners van woonzorgcentrum Akert krijgen een eigen badkamer. En stikken van de hitte is er in de zomer niet meer bij. Er komt nieuwbouw elders in Geldrop. Wat er met het oude Akert-gebouw gebeurt, is nog niet besloten.

De nieuwbouw op het terrein aan de Grote Bos moet over twee jaar klaar zijn. Ananz heeft daar al twee woonzorgcentra (Berk en Heuvel) en een hospice (Het Baken). De zorgkoepel heeft ook nog een complex in Heeze: Nicasius. Ananz is onderdeel van de St. Anna Zorggroep.

Snikheet in de zomer

Dat er vervangende nieuwbouw zou komen voor de Akert aan de Appelaar was al langer bekend. Het gebouw is tussen de 37 en 55 jaar oud. Niet alle kamers hebben een eigen badkamer. De gangen zijn smal, er is geen airco en in de zomer kan het er snikheet worden.

Aanvankelijk was het plan om het huidige gebouw te slopen en op die plek nieuw te bouwen. Maar uiteindelijk heeft een verdere concentratie van woonzorgcentra aan de Grote Bos toch meer voordelen: ,,Er kan dan geprofiteerd worden van de gezamenlijke faciliteiten. Bovendien ligt het nieuwe gebouw in een mooie groene en rustige omgeving.” Voor de huidige bewoners is er nog een groot voordeel: ze hoeven maar één keer te verhuizen.

Kamers worden twee maal zo groot

Ananz gaat bouwen in eigen beheer. Twee jaar geleden was het nog de bedoeling om dat een projectontwikkelaar te laten doen en dan te gaan huren. Maar volgens de woordvoerster blijkt zelf bouwen inmiddels goedkoper. Het gebouw met twee bouwlagen wordt licht en modern met een binnentuin. Er is plaats voor 84 bewoners. De bewoners met dementie komen op de begane grond te wonen. De andere boven, op de etage.

Alle bewoners krijgen een eigen appartement. Die hebben allemaal een keukenblokje en badkamer en ze zijn twee maal zo groot als de kamers in de Akert.

Toch hebben personeel, bewoners en hun familieleden nog een aanvullende wens: ze hopen dat het lukt om de sfeer van de Akert mee te verhuizen. De woordvoerster: ,,De sfeer van Akert is gemoedelijk. Dat zit hem in de bewoners, de medewerkers, maar toch ook in het gebouw. Bewoners waarderen het ‘ouderwetse’ van Akert. In het gebouw zijn hoekjes en gangetjes. We gaan de komende tijd goed inventariseren wat bewoners nou zo waarderen aan Akert. En dat gaan we terugbrengen in het nieuwe gebouw. Denk bijvoorbeeld aan hoekjes die doen denken aan de sfeer van de jaren 50/60.”

Prijsvraag voor nieuwe naam

Binnenkort start de aanbestedingsprocedure. Over twee jaar moet het woonzorgcomplex klaar zijn. Het krijgt dan ook een nieuwe naam. Daarvoor wordt een prijsvraag uitgeschreven.

Of het oude gebouw gesloopt wordt of verkocht is nog niet duidelijk. Het heeft nu een maatschappelijke bestemming. Om op die plek huizen te kunnen bouwen, zou het bestemmingsplan dus eerst gewijzigd moeten worden. Over de kosten van de nieuwbouw worden geen mededelingen gedaan.

Volledig scherm Archieffoto van het Ananz woonzorg-gebouw Heuvel aan de Grote Bos © Rene Manders/DCI Media