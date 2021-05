Allememachies! Wat is die Mark Keulens verzot op Bassie en Adriaan: ‘Raar? Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen’

Willem Drees sloeg in 1958 de eerste paal voor de Eindhoven­se universi­teit. Wie was er nog meer bij?

24 april EINDHOVEN - Een beetje stad heeft natuurlijk een universiteit. In oktober 1958 werd in Eindhoven de eerste paal geslagen voor de bouw van de Technische Universiteit. Destijds nog Technische Hogeschool. De eerste paal werd geslagen door Willem Drees die bezig was aan zijn laatste maanden als minister-president. Wie was er nog meer bij en heeft er nog verhalen over? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.