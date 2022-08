Als Gaby Scholder-Penders (1951-2022) sprak werd er geluisterd; Brabant verliest bevlogen politica

Scholder wilde aan de tijd die haar nog restte nog zoveel als kon, samen met haar hechte gezin, herinneringen toevoegen. Ze wilde zelf de controle en regie over haar leven behouden en legde in een boekje vast wat zij wel en niet wilde. ‘Leven toevoegen aan de dagen, niet dagen aan het leven’ werd haar motto. Ze koos er voor om alleen die levensrekkende behandelingen te ondergaan die de kwaliteit van haar leven zouden verbeteren. Over haar ongeneeslijk ziek zijn was zij heel open. In een interview in januari van dit jaar in magazine Vrouw van de Telegraaf vertelde zij hier over.