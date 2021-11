Als Nuenen genoeg huizen wil voor iedereen, moet het vaker de hoogte in en stukjes groen opofferen

Zo luidt een van de adviezen van twee bureaus die zich bezighouden met stedenbouw. Zij onderzochten op verzoek van de gemeente hoe er in de toekomst genoeg huizen gebouwd kunnen worden zodat de kernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten prettige woonplaatsen blijven.

De gemeente wil het advies overnemen en zo komen tot een zogeheten Bouwgids. Daarin staan per wijk en dorpskern basisregels die voor bouwprojecten gelden. De discussie over woningnood en in het bijzonder bouwen in de hoogte speelt al lang in Nuenen. Wethouder Caroline van Brakel (CDA) hoopt met een Bouwgids duidelijkheid te krijgen. In december praat de gemeenteraad hierover verder.

Quote Het gaat niet alleen over het aantal bouwlagen Scale en Xi Ontwerp, Stedenbouwkundige bureaus

De bureaus Scale en Xi Ontwerp concluderen dat het nu niet opschiet met de woningbouw in Nuenen. Ja, in Nuenen-West verrijzen nog honderden woningen. Maar die zijn voor gezinnen bedoeld. Ondertussen zoeken jongeren en ouderen vaak vergeefs een studio of appartement.

Te strenge regels voor bouwen op bestaande plekken

Daar is in Nuenen, Gerwen en Nederwetten amper plaats voor. Uitbreiden gaat niet, omdat in het groene buitengebied niet verder gebouwd mag worden. Binnen de dorpen zelf is wel plek, maar daar gelden te strenge regels, aldus de stedenbouwkundigen.

Zo wil de gemeenteraad niet dat er flats met meer dan drie verdiepingen komen. En als ergens wordt gebouwd, dan moet groen dat hiervoor wijkt, per se vlak in de buurt goed gemaakt worden. Die ruimte is er doorgaans niet.

Zo maakt de gemeente het zichzelf praktisch onmogelijk om woningen bij te bouwen, concluderen de onderzoekers. Bovendien maken de strenge regels het voor projectontwikkelaars lastig om geld te verdienen op huizenbouw.

Vrij vertaald zeggen de bureaus: Nuenen moet wat vaker de hoogte in en hier en daar accepteren dat een plantsoen verdwijnt. ‘Het gaat niet alleen over het aantal bouwlagen’, schrijven zij. ‘De opgave is op welke manier we aantrekkelijke woningen in een dorpse en aantrekkelijke omgeving kunnen realiseren.’

Hoge gebouwen slim camoufleren in omgeving

Dat betekent niet dat overal flats moeten verrijzen en groen uit het straatbeeld verdwijnt. Wel zou Nuenen wat vaker een hoger gebouw moeten toestaan en dat dan door een slim ontwerp camoufleren in de omgeving. Zo zijn er in het land volop voorbeelden van kleine appartementencomplexen waarbij slim met ruimte wordt omgegaan, bijvoorbeeld door het aanleggen dakterrassen in plaats van tuinen.

Verder zou Nuenen veel kunnen winnen door woningsplitsing toe te staan, kavels in het buitengebied te splitsen, bestaande bedrijfsgebouwen bewoonbaar te maken en ruimte te geven aan collectieve woonzorggroepen in Gerwen en Nederwetten. Of dat gaat gebeuren, is nu aan de politiek.