Alsnog optocht in Nuenen met halfvasten

Voorzitter Roel Kuijpers van carnavalsvereniging De Dwèrsklippels zegt dat deelnemers en inwoners bij de organisatie van de optocht al sinds de eerste teleurstelling op zaterdagavond informeren naar een andere datum. Er is overwogen om de optocht op carnavalsdinsdag te houden maar dat botste met het nieuwe evenement Uitblaozen in het Park. Al snel werd in de agenda gekeken naar halfvasten, 22 maart.

Ringsteken en uitreiking

De organisatie van de optocht werd alleen geconfronteerd met verschillende carnavalsactiviteiten die op die dag ook in het centrum van Nuenen zijn gepland. Zo reiken de oud-prinsen dan de Dwèrsklippel met het Witte Voetje uit. De onderscheiding gaat jaarlijks naar iemand die positief en dwars tegen alles in gaat en toch het doel bereikt. Voorafgaand is er in de Clemenskerk een mis voor de overleden oud-prinsen.

Verder heeft de andere Nuenense carnavalsclub de Road van Zatterdag het plan om het traditionele ringsteken nieuw leven in te blazen. Het ringsteken werd tot een paar jaar geleden met halfvasten in Gerwen gehouden. De Road van Zatterdag laat deelnemers en paarden op zondagmiddag 22 maart door Nuenen rijden.

De afgelopen dagen is naarstig overlegd met alle partijen over een passend programma. In een compromis is besloten dat de optocht om 12.11 uur begint en dat de uitreiking van het Witte Voetje en het ringsteken iets later beginnen.

Podium voor wagenbouwers

,,Het is toch mooi dat we de wagenbouwers toch een podium kunnen bieden’’, reageert Kuijpers opgetogen. De route van optocht zal niet veranderen.

Bij de organisatie hadden zich dit jaar zeven grote carnavalswagens aangemeld. De wagenbouwers worden benaderd om mee te doen. Volgens Kuijpers heeft zelfs al een groep van buiten Nuenen belangstelling getoond om mee te doen op 22 maart.

De organisatie van de optocht wil nog deze week een nieuwe vergunning aanvragen. De gemeente heeft zich volgens Kuijpers bereid getoond om mee te werken.

Alleen over de locatie voor de prijsuitreiking moet nog een besluit worden genomen. De prijsuitreiking is normaal in de carnavalstent op het Vincent van Goghplein. Het Klooster is een optie maar buiten in Het Park is ook nog een idee.