Amsterdamse studenten pluizen Luchen uit: Mierloos afval uit 1600 is nu ‘waardevol’

Het onderzoek naar eeuwenoude bodemschatten wordt uitgevoerd door archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam en wordt onder andere uitgevoerd in verband met de aanleg van de hoofdontsluiting van de wijk Luchen.

Er wordt nog meer verwacht

,,Aan de overkant van boerderij Luchen nummer 7 zijn waterputten gevonden en er wordt verwacht dat er komende week nog meer wordt gevonden”, begint amateurarcheoloog en bestuurslid van de Heemkundekring Myerle, Henk van Sleeuwen (75) uit Mierlo, enthousiast zijn verhaal. Hij heeft geluk, zegt hij, want hij kijkt vanuit zijn achtertuin uit op de opgravingen. ,,In november 2007 is er in opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo een archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de nieuwbouwplannen in Luchen. Uit dat onderzoek bleek dat op Luchen, in het bochtje van de Cathrienweg, een aantal oude putten lagen. Die archeologische resten worden nu verder uitgegraven en onderzocht.”

Van Sleeuwen was onderwijzer van de Magdalenaschool in Geldrop, leraar van de Sancta Maria Mavo en tot zijn pensioen docent van het Strabrecht College, onder andere voor het vak handvaardigheid. ,,Oudheid heeft altijd mijn interesse gehad. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Toen ik vroeger het erf moest aanharken, of in de grond moest werken, vond ik het spannend als ik iets vond wat van menselijke activiteit getuigde. Een scherf van een pot uit vroegere tijden bijvoorbeeld.”

Altijd bemoeid met archeologie

Tijdens de presentatie van de bouwplannen in zaal denheuvel, ging hij zich meer verdiepen in heemkunde en sloot zich aan bij de Heemkundekring Myerle. ,,Ik heb me altijd ‘bemoeid’ met archeologie.”

Zijn hart maakte een sprongetje, toen de eerste drie oude putten in Luchen werden opgegraven. ,,In de eerste put, die laag voor laag werd afgegraven, zit een versterking van houten vlechtwerk. Het is een stapelput van plaggen, bijna veenachtig. De tweede put heeft een andere structuur en de bodem is gemaakt van een karrewiel. Vaak werd in die tijd een karrewiel als basis gebruikt, waarop vervolgens ringen van plaggen werden gestapeld”, vertelt Van Sleeuwen. ,,Zo werd een put opgebouwd.”

Gisterochtend werd er een derde put uitgegraven. ,,Maar dat was meer een gat dat als drinkwaterput heeft gediend. Wel is hierbij allerlei archeologisch materiaal gevonden, zoals bijvoorbeeld de bodem van een heel groot voorraadvat. Voor de mensen van toen was dit gewoon afval, maar voor ons is dit nu van waarde. Hoe oud dit materiaal is? Ik schat uit 1600, maar de exacte tijdsaanduiding laat ik liever aan de experts over.”

De vondst trekt behoorlijk wat bekijks. Een aantal heemkundigen en voorbijgangers tuurt over de rand naar de put daar beneden. Van Sleeuwen geeft uitleg. ,,Het verder uitgraven van deze putten duurt nog even, er zijn nu nog vijf putten die open moeten. Mensen die nieuwsgierig zijn naar de vondsten zijn welkom. Het is erfgoed van de mensen die in deze regio wonen. Het is hun verleden.”