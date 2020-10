André Hendriks (95), politieman van de oude stempel, in Geldrop overleden

Het was in 1966 dat adjudant Hendriks hoofdagent en plaatsvervangend korpschef werd bij de Geldropse gemeentepolitie. Hij bleef dat bijna 20 jaar. Volgens jongste zoon André (die ook bij de politie ging) was zijn vader politieman in hart en nieren. Eentje die het liefst ook nog regelmatig op straat kwam. Of dat nou was met de intocht van Sinterklaas of wegens geweldsdreiging bij een plaatselijke discotheek. André Hendriks junior noemt zijn vader: ,,Streng en rechtvaardig. Meelevend, invoelend maar ook optredend als dat nodig was".