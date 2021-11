Anna Ziekenhuis in Geldrop verwacht drukke periode en doet oproep aan zorgprofessionals

Het aantal mensen in Zuidoost-Brabant dat met corona in het ziekenhuis is opgenomen, is vorige week gestegen van 54 naar 82. Vandaag werd de grootste stijging van nieuwe coronagevallen sinds het begin van de pandemie gemeld.

Het Anna Ziekenhuis plaatste vlak na die telling een oproep op sociale media voor extra zorgpersoneel. De verwachting is dat het de komende tijd druk wordt in het ziekenhuis. Gediplomeerde zorgprofessionals die minimaal 12 uur per week beschikbaar zijn en op verschillende afdelingen kunnen bijspringen, zijn meer dan welkom.

Stijging coronapatiënten in ziekenhuizen

Het Anna Ziekenhuis in Geldrop telde vorige week 6 coronapatiënten, van wie er 2 op de IC liggen. In het Catharina Ziekenhuis lagen er toen 27 mensen met Covid, waarvan 4 op IC. In het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond 23 patiënten met een coronabesmetting, waarvan 3 op de IC. En in het Máxima MC 26 Covidpatiënten, van wie er 4 op de IC zijn opgenomen. De week ervoor lagen die aantallen in een deel van de ziekenhuizen nog een stuk lager. De cijfers van deze week zijn nog niet bekendgemaakt.



