Annemijn van ’t Hullenaar uit Nuenen speelt jonge Rachel Hazes in ‘Hij gelooft in mij’

Na ‘Kruistocht in spijkerbroek’, ‘Anastasia’ en ‘The Sound of Music’ is dit de vierde rol van Annemijn van ’t Hullenaar in een grote musical. Deze musical is een stuk serieuzer van karakter dan de vorige.

In tegenstelling tot in ‘The Sound of Music’ waar Annemijn onderdeel was van een kindercrew van in totaal 54 kinderen verdeelt, is ze in de Hazes-musical het enige kind dat op het toneel staat. Een korte periode speelt ze in beide musicals, maar ‘The Sound of Music’ nadert het einde van de reeks. Op 13 februari staat Annemijn daar nog op het toneel tijdens de allerlaatste voorstelling. ‘Hij gelooft in mij’ trekt het hele land door, komende week al wordt het Eindhovense Parktheater aangedaan. Annemijn speelt daar op donderdag 10 februari.