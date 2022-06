Ans Kleine Staarman-Braun slaat zelf de maat bij haar honderdste ‘Lang zal ze leven’

NUENEN - Het is een week vol festiviteiten voor Ans Kleine Staarman-Braun uit Nuenen. Want 100 worden is niet niks, dat moet gevierd worden.

Het begon al op dinsdag, na de repetitie van De Vrolijke Samenzang, een van de twee koren waar Ans Kleine Staarman zingt. Zonder dat ze het wist waren ook de leden van het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor, haar andere koor, in Het Klooster in Nuenen aanwezig. En na de repetitie zongen ze haar toe. Ieder koor apart en ook nog een keer samen. Love changes everything klonk het uit circa tachtig kelen.

Quote Wat is er toch te doen? Ik had er geen erg in dat het voor mij was Ans Kleine Staarman-Braun, 100 jaar

,,Wat is er toch te doen, dacht ik”, vertelt de 100-jarige donderdag vanuit haar met slingers en ballonnen versierde woonkamer. ,,Ik had er geen erg in dat het voor mij was.” Er was een afgevaardigde van de Landelijke Organisatie van Ouderenkoren om haar een ereteken op te spelden. Ook vanuit het Nuenense seniorenorkest Senergiek werd ze gefeliciteerd. ,,Zingen, lucht en wandelen” was haar antwoord op de vraag hoe ze het voor elkaar had gekregen om zo gezond een eeuw oud te worden.

Fladderiep geplant bij Park Houtrijk

Na de speech door burgemeester van Nuenen Maarten Houben volgt een wandeling, met rollator, naar Park Houtrijk. Daar is een fladderiep voor haar geplant, een boom als cadeau van de gemeente Nuenen. Het komt niet vaak voor dat er zoveel familie, met de eeuweling voorop, bij de feestelijke onthulling van de bijhorende plaquette aanwezig is. Ze slaat zelf de maat als daarna het Lang zal ze leven wordt ingezet. Lang leven is haar al gelukt en er kunnen wat haar betreft nog vele jaren aan worden toegevoegd.

Aan haar man blijven 'plakken’

Ans Braun werd geboren op 23 juni 1922 in Noordwijk aan Zee. Tijdens een fietstocht naar Limburg blijft ze aan haar man ‘plakken’, zoals ze zelf zegt. Ze schrijven. In de oorlogsjaren verhuist de familie Braun noodgedwongen naar Hoogeveen omdat de Duitsers de Atlantikwall bouwen. Als haar toekomstig echtgenoot Frans Kleine Staarman vlucht voor de tewerkstelling in Duitsland waarvoor hij wordt opgeroepen, komt hij ook in Hoogeveen terecht.

Zes zonen en een drogisterij

Pas na de oorlog, in 1947, trouwt het paar en ruim negen maanden later wordt de eerste van zes zonen geboren. Hun drukke leven samen vervolgt zich eerst in Geldrop en vanaf 1972 in Nuenen. Ans runt vele jaren een drogisterij. Pas op haar negentigste verhuist ze naar een woning in Akkers. Ze blijft druk. Met zingen, de dagbesteding, puzzelen, kaarten, naar de kerk gaan en met maatjes Piet en Martin, in wiens gezelschap ze de avonden doorbrengt.

Aanstaande zondag volgt het derde feestje. Met 65 mensen zal dan bijna de hele familie op het familiefeest ter ere van Ans Kleine Staarman-Braun zijn.