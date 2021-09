Arbeiderswijk van Nuenen verlangt naar renovatie

Het oude Strabrecht wordt gesloopt

31 augustus GELDROP - De sloop van het oude hoofdgebouw van het Strabrecht College in Geldrop is begonnen. Het asbest is verwijderd en kranen op rupsbanden slopen de muren. Het ernaast gelegen nieuwe gebouw werd vorig schooljaar in gebruik genomen en sindsdien stond het oude hoofdgebouw leeg en verloederde het zienderogen.