Architect Carl Weber krijgt eindelijk de eer die hem toekomt

GELDROP - Architect Carl Weber bepaalde niet alleen het dorpsgezicht van Geldrop met de door hem ontworpen Brigidakerk, ook van vele dorpen in de omgeving waaronder Nuenen, Best, Zeelst en Lierop. Na het schrijven van een boek over Weber verbaast auteur André van Deursen (29) er zich over dat de architect zo onderbelicht is gebleven. Toen Weber stierf, was hij in feite al vergeten. Vrijdag was de presentatie van het boek in de Brigidakerk.

,,De Brigidakerk in Geldrop is een prachtig voorbeeld van de kennis en kunde van Carl Weber”, aldus Van Deursen die zelf ook architect is en daarnaast kunst- en architectuurgeschiedenis heeft gestudeerd. ,,Weber heeft pareltjes achtergelaten in Brabantse, Limburgse en Gelderse dorpen. Maar hij is in de schaduw blijven staan van zijn Amsterdamse tijdgenoot Pierre Cuypers, die grote bekendheid genoot. Ze hebben wel gewedijverd met elkaar en een ontwerpwedstrijd gehouden. Die werd overigens gewonnen door Weber, maar Cuypers stond meer in de publieke belangstelling.”

In het bijzijn van slechts 30 genodigden vanwege corona nam Diederik baron de Loë het eerste exemplaar van het boek over Carl (Karel) Weber in ontvangst. ,,Weber bouwde een grafkapel voor de familie Loë die ik heb mogen bezichtigen”, aldus Van Deursen. ,,Als dank krijgt de familie het eerste exemplaar, want voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er geen familieleden van Weber meer in leven.”

Luciferhoutjes

Weber had een dochter samen met zijn eerste vrouw, Emily, die jong stierf. Omdat er geen foto van Emily was, liet Weber zich met haar fotograferen toen ze vier uur overleden was. In die tijd was het geen uitzondering om de overledene te portretteren alsof ze nog in leven was. Met kettinkjes werden Emily’s armen omhoog gehouden en haar ogen met luciferhoutjes opengehouden. Later hertrouwde Weber en kreeg nog een zoon en een dochter.

De Brigidakerk heeft Van Deursen uitgekozen voor de boekpresentatie omdat die beschikt over een van de grootste koepels en die waren kenmerkend voor Webers latere werken. ,,Het is een gigantische kerk”, vindt Van Deursen. ,,Zeker als je bedenkt dat er slechts 2200 mensen woonden in Geldrop toen de kerk werd gebouwd.”

Met de bouw van de kerk werd begonnen in 1889. Koster Mark Jongen vond in de archieven dat de kosten werden begroot op 115.000 gulden. De gemeente gaf daar nog bovenop 19.000 gulden voor de twee torens. Het moesten er beslist twee worden om te wedijveren met de kerk in Zesgehuchten. Daarbij werd door de gemeente de voorwaarde gesteld dat er een uurwerk op de kerk moest komen. ,,En dat de burgemeester een sleutel van de kerk moest krijgen, om de noodklok te kunnen luiden”, vertelt Jongen. ,,Als de huidige burgemeester die nog heeft, past die niet meer. De sloten zijn veranderd.” De bouw duurde slechts twee jaar en in 1891, werd de Romano-gotische Brigidakerk ingewijd.

Schoonmetselwerk

De stichting BONAS, het kennisportaal van de Nederlandse architectuur en stedenbouw vroeg Van Deursen het boek te schrijven. Nadat hij zich vier jaar verdiept had in Weber, die een voorloper was om de binnenmuren te bekleden met schoonmetselwerk in plaats van stucwerk, schreef hij ‘1820 – 1902 Carl (Karel) Weber’ met als ondertitel ‘Van Stukadoorsgotiek tot koepelkerk’. Het is online te verkrijgen voor 15 euro bij uitgeverij Verloren en ligt bovendien bij de Geldropse boekhandel Van Grinsven.

In het boek staan foto’s van de 40 dorpskerken die Weber heeft ontworpen en aardige feiten. De Heilige Naam Jezuskerk in Lierop, wordt als zeer mooi beschouwd, maar heeft geen koepel. Het is de kleinste en laatste kerk die Weber heeft ontworpen. Voor de Clemenskerk in Nuenen zijn ter plaatste stenen gebakken om kosten te besparen. In Valkenswaard is alleen nog binnen in de Nicolaaskerk het werk van Weber te zien. De toren van de nieuwe kerk is om de Webertoren heen gebouwd. Best beschikt over een gebeeldhouwd portret van de architect in de St. Odulphuskerk. Zeelst (Veldhoven) heeft een ranke slanke Willibrorduskerk, omdat het beschikbare terrein niet breder was.

© Het boek: 100 jaar St. Petrus Uden 1890-1940 van Paul Smeets.