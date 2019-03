Art Rooijakkers ontkent 'inpikken van baan' Dennis Weening: 'Ik was aangeslagen en voelde mij alleen'

Dat Art mogelijk de baan van Dennis zou inpikken, was voer voor de media. Ook Dennis zelf was ervan overtuigd dat dit zo was, waarop Art graag met hem in gesprek wilde gaan. “Dat had weinig effect: hij bleef overal roepen wat ik allemaal zou hebben gedaan.” Art heeft zich verbaasd over hoe sterk er in de roddel werd geloofd. “En ik was best aangeslagen. Ook voelde ik me alleen: wie staat er eigenlijk aan mijn kant?”