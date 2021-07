Auto botst op paal in Geldrop na achtervolging, meerdere lachgascilinders in kofferbak

GELDROP - Een automobilist is zondagmiddag rond 15.15 uur op een paal gebotst bij het station in Geldrop. Dat gebeurde na een achtervolging. In de kofferbak trof de politie meerdere lachgascilinders aan.