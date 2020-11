Auto brandt uit in weiland Nuenen

De politieke supermarkt-oor­log in Gel­drop-Mier­lo die tóch niet doorging

2 november GELDROP-MIERLO - Zeven supermarkten in Geldrop of acht? Veel Geldroppenaren zullen er hun schouders over ophalen. Maar in de lokale politiek dreigde een enorme botsing over de kwestie. Ware het niet dat het college de (supermarkt)keutel introk.