Auto brandt volledig uit in Geldrop, vuur mogelijk aangestoken

Minder leegstaan­de winkelpan­den in centrum van Geldrop, maar blijft dat zo?

GELDROP - Er zijn vijf nieuwe zaken gevestigd in het centrum van Geldrop. Hoewel een aantal ondernemers verdween, is de winkelleegstand in de kleinere panden minder geworden. Maar na corona wacht winkeliers en horecaondernemingen een nieuwe uitdaging, de torenhoge energieprijzen. Volgens centrummanager René Veldhuizen zou dat weleens grotere gevolgen kunnen hebben dan corona.

14 september