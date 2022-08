Auto slaat over de kop bij afrit in Mierlo, bestuurder komt met de schrik vrij

Vakantiewerk Met Het Goed is iedereen blij; een nieuwe kans voor spullen en mensen

Bij binnenkomst word ik meteen opgevangen door Bas-Paul van Koll, filiaalmanager van deze vestiging, en Lydianne Meuldijk, teamleidster in het Nuenense. Zij vertellen meteen dat Het Goed veel meer is dan ‘gewoon een kringloopwinkel’. ,,Ons team bestaat uit honderd mensen uit allerlei culturen en lagen in de samenleving’’, zo legt Van Koll uit. ,,We hebben een aantal leiders, weekendhulpen en vrijwilligers in dienst. Verder bestaat ons team deels uit stagiaires van het Summa College, en verder uit mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier werkervaring opdoen. Ze komen naar het werk, nemen een boterhammetje mee, verzorgen zichzelf. Het is veel meer dan gewoon een dagje komen werken. We zijn een soort opstapje naar de maatschappij.’’

2 augustus