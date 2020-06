Auto uitgebrand in Raadstraat Geldrop

Poll Wordt het zon, zee of toch de eigen achtertuin, vakantie­stress in coronatijd

22 juni EINDHOVEN - Naar de zon, vakantie in eigen land of toch maar een jaartje helemaal niet op reis. Over drie weken beginnen de schoolvakanties, normaal gesproken een garantie voor files richting Frankrijk, volle luchthavens en drukte aan de Nederlandse stranden. Maar nu even niet.