Auto vliegt uit de bocht in Nuenen, bestuurder te veel gedronken

Sambo heeft bij PSV zijn nieuwe contract beet

Het was al even duidelijk dat rechtsback Shurandy Sambo zijn contract bij PSV zou gaan verlengen, maar donderdag werd de situatie dan echt bezegeld. De Geldropse verdediger tekende in het Philips Stadion een nieuw contract tot medio 2024 en straalde in Eindhoven van oor tot oor.

28 april