Autohandelaren in Nuenen hebben moeite met aanpak van criminaliteit op bedrijventerrein Eeneind: ‘niet alle bedrijven zijn fout’

Autohandelaar Bart van Esch heeft een zwager die in de bouw werkt. „Zijn collega’s zeggen dat je in Nuenen geen auto moet kopen.” Collega-handelaar Gradus Visser van GV Auto’s merkte iets soortgelijks. „Vorige week had ik een klant uit IJsselstein die hetzelfde had gehoord.” Het imago van autohandelaren in Nuenen heeft een flinke deuk opgelopen, willen de twee maar zeggen.