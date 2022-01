Automobilist aangehouden na auto-ongeluk op de A67 bij Mierlo

‘Godfather of Glamping’ Hubert von Heyden is Nuenense Ondernemer van het Jaar

NUENEN - Hubert von Heyden is uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2021 in Nuenen. Hij is de man achter het bedrijf Flexotels in Best, gespecialiseerd in mobiele slaapunits.

13 januari