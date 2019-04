Ave Maria met een sing-a-long in Mierlo

Lintjes Het regende 9 lintjes in Gel­drop-Mier­lo

27 april GELDROP-MIERLO - In Mierlo regende het net iets harder lintjes dan in Geldrop. 3 mannen en 2 vrouwen uit Mierlo werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In Geldrop waren het er 4: 2 mannen en 2 vrouwen. De nieuwe (tijdelijke) burgemeester van Geldrop-Mierlo, Désirée Schmalschläger kwam de onderscheidingen brengen. Zo leerde ze meteen de weg een beetje kennen.