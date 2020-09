B en W: achtste super in Geldrop leidt tot leegstand dus niet doen

GELDROP-MIERLO - In Geldrop zijn 7 supermarkten, in Mierlo 4. En dat is genoeg. Nog een super er bij in Geldrop (zoals een deel van de politiek wil) zou mogelijk leiden tot minder klanten en leegstand elders. En dat willen B en W niet.

Het college heeft op verzoek van de gemeenteraad een deskundig bureau (BRO uit Boxtel) laten kijken naar de super-situatie in Geldrop. Daarin gaat verandering komen omdat de Lidl vertrekt uit het winkelcentrum de Coevering. Lidl wil nieuw bouwen op de plek van het leegstaande en dichtgetimmerde winkelcentrum de Wielewaal.

Super aan het Jozefplein

Verder dreigt vertrek van de Aldi uit de winkelstrip aan het Jozefplein in Braakhuizen-Zuid. De buurt en de politiek willen graag dat op die plek een supermarkt blijft, maar hebben tot nu toe Aldi niet op andere gedachten kunnen brengen. Een meerderheid in de gemeenteraad wil ook dat in de Coevering de mogelijkheid open blijft voor twee supermarkten. Als Lidl vertrekt, zit daar alleen nog een Jumbo.

Als de politieke wensen bewaarheid worden en in Braakhuizen-Zuid toch weer een super zou komen na het vertrek van Aldi en de Coevering een andere super terugkrijgt na het vertrek van Lidl, zijn er acht supers totaal in Geldrop. En dat is 1 meer dan eerder door de politiek als maximum was vastgesteld. B en W zijn het eens met de deskundigen dat dit geen goed plan is. Een achtste super zou tot leegstand elders kunnen leiden. Bijvoorbeeld in het centrum waar er nu twee zijn. En dat wil niemand.

B en W stellen verder dat er geen nieuwe plekken voor supers vastgesteld moeten worden. Stel dat er wel een nieuwe supermarkt komt in de Coevering en dat Aldi vertrekt uit Braakhuizen-Zuid (misschien wel naar de Coevering), dan verdwijnt de bestemming supermarkt op het pand aan het Jozefplein.

Gevolgen voor procedure Aldi en Jumbo tegen nieuwe Lidl?

Interessant in dit kader is de procedure die loopt tegen de nieuwbouwplannen van de Lidl aan de Wielewaal. Aldi en Jumbo liggen dwars en zijn naar de rechter gestapt. Een gemeentewoordvoerder liet eerder doorschemeren dat de twee vooral tegen het eventueel verhogen van het totaal aantal supermarkten in Geldrop zijn.

De kwestie wordt 5 oktober door de politiek besproken in een openbare vergadering die online te volgen is.