B & W: geen speelplek aan Emmastraat in Nuenen

NUENEN - Op de lege plek aan de Emmastraat in Nuenen-Noord waar huizen staan gepland, komt geen speelruimte. Het Nuenense college van B en W meent dat in de buurt al genoeg plek is om te spelen.

B en W hebben het plan om seniorenwoningen te bouwen op het terrein aan de Emmastraat dat door de sloop van basisschool Het Palet al jaren braak ligt.

Speelveld

Het voorstel van CDA-wethouder Caroline van Brakel werd in juni echter van tafel geveegd omdat de gemeenteraad werd verrast door de weerstand in de buurt. Diverse omwonenden plus de directie van basisschool vinden dat er in de buurt grote behoefte is aan een speelveld. Ze vinden de locatie aan de Emmastraat het meest geschikt. In de buurt zijn handtekeningen verzameld van bewoners die het plan voor een speelveld steunen.

In een aangepast voorstel zegt de wethouder dat er in de buurt genoeg speelruimte is. Kinderen kunnen terecht in de buurt Panakkers en op het plein van basisschool De Dassenburcht, staat in het voorstel. ,,Het is niet nodig om de bouwlocatie Emmastraat daar voor te gebruiken.’’

Bovendien is er geen budget voor. Als er niet gebouwd kan worden aan de Emmastraat kost dat de gemeente minstens 400.000 euro, schrijft ze.

Valse hoop

Ouders in de buurt zijn teleurgesteld door het voorstel. Ze balen dat valse hoop is gewekt, reageert buurtbewoonster Marieke Jansen. Het betegelde schoolplein is geen alternatief en ruimte voor een groot speelveld is er in Panakkers niet, denkt ze.