Baby ijsbeertjes na drie maanden voor het eerst naar buiten in Dierenrijk

18 graden ... en Nuenen schaatst in de carnavals­tent

10:32 NUENEN - Een schaatsbaan in een carnavalstent, dat is positief dwèrs Nuenen. Om de twee dagen te overbruggen waarin geen carnavalsactiviteiten in de tent plaatsvinden bedacht Rinus Sanders (rechts op foto) van Intratuin Nuenen en medeorganisator van carnaval in de Tienertent dat de schaatsbaan die afgelopen winter in de winkel lag heel goed in de tent kon.