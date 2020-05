Backstage BarberPub vecht dwangsom aan

MIERLO - Omdat het vorig jaar augustus leek alsof de Backstage BarberPub in Mierlo na 2 uur ’s nachts nog open was, kreeg de pub een dwangsom van 1000 euro opgelegd. Onterecht, vinden de eigenaren en legden de zaak voor aan de bezwaarschriftencommissie van Geldrop-Mierlo.

,,We hebben de sluitingstijd niet overtreden”, beweert Ruud Gerrits, die samen met Jean Pierre Donkers de Backstage BarberPub aan de Vesperstraat in Mierlo exploiteert. ,,Vorig jaar augustus kwam handhaving na half 3 ’s nachts binnen. Er stond bier op de bar en de muziek stond aan, maar we waren niet open”, zegt Gerrits met overtuiging. ,,We waren met 7 man aan het poetsen.”

Hele klus

De bezwaarschriftencommissie van Geldrop-Mierlo boog zich afgelopen dinsdagavond over het conflict van de BarberPub met de gemeente. ,,Het is niet ongebruikelijk dat we zo laat nog aan het schoonmaken zijn”, zegt Gerrits tijdens zijn spreektijd. ,,Twee bars en aangrenzende ruimtes hygiënisch poetsen is een hele klus. Als we maar met twee man zijn, moeten we soms tot na vijven doorgaan om de boel aan de kant te krijgen.”

De bezwaarschriftencommissie vroeg de woordvoerder van de gemeente naar de procedure die handhaving in dergelijke kwesties volgt. ,,Is er een waarschuwing aan voorafgegaan?” De woordvoerder van de gemeente moest het antwoord schuldig blijven.

,,Met ons is niet gesproken”, zeggen Gerrits en Donkers. ,,Als de dwangsom terecht was geweest, hadden we niet geprotesteerd. We hebben ook eens een boete gekregen voor geluidsoverlast en die hebben we meteen geaccepteerd.”

Balen

Gerrits en Donkers balen vooral van de hoeveelheid tijd en ongemak die ze hebben doorstaan. ,,Het is alweer bijna augustus en kunnen we een heel jaar aftikken.”