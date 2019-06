Badmintonclub Geldrop jubileert én blijft sociaal

,,Het aantal deelnemers aan de badmintonsport is vanaf 1950 gaan groeien. Veel mensen die uit Nederlands-Indië kwamen in die jaren speelden badminton. Daar wordt het veel gespeeld. In Indië spelen ze het buiten. Dat kan daar omdat er weinig wind is en de temperaturen aangenaam zijn”, zo verklaart voorzitter Hans de Greef de groei van het aantal badmintonclubs in de jaren van 50 tot 70.

Jeugd

Aandacht voor het sociale is er ook bij de begeleiding van de jeugd. ,,Met de trainers hebben we een overleg. Daar worden ook problemen met kinderen besproken. We willen kinderen accepteren zoals ze zijn.” De sfeer binnen de club is volgens voorzitter De Greef het best te proeven als op zondag wedstrijden worden gespeeld. ,,In het seizoen is sporthal De Kievit, waar we spelen, vol. Er is dan een gezellige en leuke sfeer.