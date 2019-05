Balen van Geldrops 'verdomhoekje’

,,De Mierloseweg zou een mooi aanloopgebied voor het centrum moeten zijn, maar dit wordt een verdomhoekje.’’ Rosita Knoops heeft een zaak in de winkelstrip Mierloseweg, tussen Fleskensstraat en Van der Puttstraat. Een wandeling laat zien dat nog de helft van de twaalf panden als kantoor- of winkelpand in gebruik is. Er zijn winkelramen geblindeerd of bedekt met gordijnen. Twee winkels zijn gevuld met rommel en in een ander winkelpand zijn er bouw- of sloopactiviteiten.