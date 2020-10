‘BanBouw Nuenen met houtbouw klaar voor toekomst’

EINDHOVEN - Het is een kleine ‘aankoop’, maar strategisch wel een heel belangrijke. Met de overname van de Eindhovense houtconstructeur Arcon haalt het Nuenense BanBouw de kennis in huis om snel op te schalen in houtbouw. ,,We slaan de pioniersfase over en zijn nu klaar voor de bouw van de toekomst", zegt directeur Gijs van Doorn van BanBouw.

Vijf mensen werken er bij Arcon en BanBouw zoekt nog twee nieuwe medewerkers om het werk aan te kunnen. Voor de nieuwe tak van de BanGroep bouwt het bedrijf aan de Collseweg in Nuenen ook een uitbreiding. In hout uiteraard. ,,Dat wordt meteen onze showroom", aldus directeur Gijs van Doorn.

BanGroep BanGroep bestaat behalve uit de bouwtak BanBouw ook uit onder meer timmerfabriek Van Eck in Son en Breugel, onderhoudsbedrijf Fixxed (pas onlangs zelfstandig gemaakt vanwege de groei), Lemon Suites (verhuur, beheer en onderhoud van huurwoningen samen met Van Santvoort Makelaars) en ontwikkelaar Rezidenz. Samen werken hier zo’n 150 mensen, goed voor een omzet van ongeveer 75 miljoen en een ‘gezond rendement dat hoger ligt dan het gemiddelde van 1 à 2 procent in de bouw’, aldus Van Doorn. BanBouw heeft verder onder meer de bedrijfsverzamelgebouwen Place for Bizz en verschillende winkelcentra in eigendom, zoals Kernkwartier in Nuenen en Achtse Barrier in Eindhoven. Bouwprojecten die lopen zijn onder meer een bedrijfsvilla op de High Tech Campus in Eindhoven, woningen in Nuenen-West en in Oranjekade Helmond.

Volledig scherm Gijs van Doorn van BanBouw uit Nuenen, hier op een archieffoto tijdens de bouw van het Holiday Inn-hotel op Flight Forum in Eindhoven. © FotoMeulenhof

De nieuwe acquisitie past bij de filosofie van het bedrijf: zo breed mogelijk actief zijn in de bouw om kruisbestuiving en flexibele inzet van medewerkers mogelijk te maken. In de coronacrisis werkte dat weer, zegt Van Doorn. Doordat zorginstellingen, woningcorporaties en scholen onderhoud uitstelden, viel daar werk weg, terwijl de bouw gewoon hard doordraaide. Van de stikstofperikelen heeft BanBouw weinig last gehad; slechts één groter project kon niet doorgaan.

Circulair bouwen om aarde niet uit te putten

,,Houtbouw is een hot item momenteel. Je ziet dat de markt er nu wel aan toe is omdat er gekozen wordt voor circulair en duurzaam bouwen om de aarde niet uit te putten. Hout past daar heel goed bij.” Maar in de praktijk, bij de eerste projecten, merkte BanBouw dat het voor de bouw in bijvoorbeeld kruislings verlijmd hout (Cross Laminated Timber, CLT) kennis tekort kwam. ,,Met Arcon halen we die kennis in eigen huis.” Het Eindhovense bedrijf ontwerpt houtconstructies. ,,En wij combineren dat met onze kennis als aannemer, want er komt ook gewoon een betonnen fundering en ander werk bij kijken", aldus Van Doorn.

Volledig scherm Cross Laminated Timber, kruislings verlijmd hout, gebruikt voor de bouw. Hiervan worden balken en platen gemaakt voor de constructie, (dragende) wanden en vloeren. © FAAM Architects/Trudo

Kostentechnisch was houtbouw nog wel een probleem, erkent de BanBouw-directeur. Daar helpt de komst van Arcon ook bij. ,,De bouw is een branche van lage marges, grote risico's. Daarom moet je moet in eigen huis kijken waar je het laat liggen. Arcon helpt ons ontwerpen te optimaliseren en dat draagt ook bij aan het verlagen van de kosten. Zo kunnen we efficiënter werken om te concurreren met de traditionele bouw. Dat doen we door alles in een virtuele omgeving voor te bereiden waardoor we veel werk op de bouwplaats kunnen besparen. Hierdoor kunnen we sneller en efficiënter bouwen.”

,,Onze ‘houtpartners’ in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië leveren de onderdelen, die we via virtuele modellen bestellen, per vrachtwagen op de bouwplaats. Daar monteren wij ze", aldus Van Doorn.

Volledig scherm BanBouw bouwt momenteel aan een bedrijfsvilla op de High Tech Campus in Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Een ander voordeel van het duurzame en circulaire hout, is volgens Van Doorn dat het helpt om jongeren makkelijker warm te laten lopen voor de bouw. ,,Zij zijn veel meer bezig met duurzaamheid. Als je dat in huis hebt, ben je aantrekkelijker voor de nieuwe generatie.”

BanBouw is samen met Arcon al betrokken bij houtbouwprojecten, zoals het poortgebouw van de Floriade in Almere en enkele woningbouwcomplexen. Maar daarover kan Van Doorn nog niets bekend maken. ,,We zijn ook bezig om een ontwerp te maken voor een sociale huurwoning met CLT, in plaats van alleen traditionele bouwmaterialen. Dat is vooral kostentechnisch een uitdaging.”