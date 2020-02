Basisscholen Nuenen en Heeze in de problemen door diefstal iPads

NUENEN/HEEZE - Met gebruik van de codes van de alarmsystemen hebben inbrekers bij twee basisscholen in Nuenen en Heeze in totaal circa 275 iPads gestolen. De schade en de gevolgen zijn groot.

De inbraken bij basisschool De Dassenburcht in Nuenen en Dirk Hezius in Heeze zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gepleegd en werden maandagochtend ontdekt. Bij de Crijnsschool in Nuenen is geprobeerd in te breken maar dat mislukte. Alle scholen zijn onderdeel van scholenkoepel Eenbes. ,,Het dievengilde heeft de carnavalsvakantie gebruikt om toe te slaan’’, zegt voorzitter Wim Klaassen.

Ravage

Directeur Mariët Franssen van De Dassenburcht laat weten dat personeel van de buitenschoolse opvang maandagochtend een chaos aantrof. De voordeur van het gebouw was geforceerd net als de sloten van de klaslokalen en de hangsloten op de kasten van de tablets. Op de kantoren van kinderopvangorganisatie Kids Society Erica was een ravage aangericht.

De dieven zijn alleen op zoek geweest naar iPads en ze vonden er in totaal bijna tweehonderd van de 275 die twee jaar geleden zijn aangeschaft. Andere apparatuur lieten ze liggen. Franssen noemt de inbraak bizar omdat de dieven het alarmsysteem hebben uitgeschakeld met de code en 2,5 uur binnen zijn geweest. ,,Ze zijn echt overal geweest.’’

Alleen de schade door de vernieling van de deuren, sloten en kasten schat de directeur op tienduizenden euro's. ,,Het is een peperdure megaklus om alles te herstellen en vervangen.’’

Voor de gestolen iPads is destijds ongeveer 100.000 euro betaald. De vraag is nog wat de verzekering uitkeert aan het schoolbestuur. Vanwege het coronavirus betwijfelt de school bovendien of er zomaar tweehonderd nieuwe toestellen besteld kunnen worden.

Kluis met reservesleutels

Bij basisschool Dirk Hezius in Heeze ontdekte een schoonmaakster de inbraak maandagmiddag. Behalve 75 iPads was de kluis met daarin de reservesleutels en een beetje contant geld verdwenen. Laptops lieten de dieven liggen. En ook in Heeze was misbruik gemaakt van de code van het alarmsysteem, zegt directeur Femke Dirkx. Omdat de reservesleutels in de gestolen kluis liggen moeten ook in Heeze alle sloten vervangen worden.

Oude rekenboeken

Op beide scholen zijn de iPads eigenlijk onmisbaar. Op De Dassenburcht heeft elke leerling vanaf groep 5 een eigen tablet. Op Dirk Hezius worden iPads vanaf groep 4 structureel gebruikt.

Beide basisscholen maken gebruik van een volledig digitale rekenmethode op de iPad. De school in Heeze denkt het gemis van de tablets op te kunnen lossen door de laptops te gebruiken.