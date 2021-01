Basisschool De Dassenburcht in Nuenen verloor in zwaar jaar een geliefde juf en bijna alle iPads

De school was net op slot gegaan vanwege de lockdown. De begrafenis was in kleine kring. „Toch wilden we iets doen. Bijna alle 390 kinderen maakten een papieren bloem, die zijn bij de kist gelegd. Het personeel maakte op de dag van de crematie een foto van een brandend kaarsje thuis. Die hebben we naar Lucia’s partner Jan gestuurd.”

Praten over het overlijden van juf Lucia met de kinderen was lastig. „Het gebeurde in de eerste zes weken van thuisonderwijs, we zagen de kinderen niet. We konden niks doen. Pas later via beeldbellen konden we het erover hebben.”