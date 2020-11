Basisschool in Nuenen wacht al jaren vergeefs op goede airco

NUENEN - In de lokalen van basisschool de Dassenburcht is het in de zomer soms zo warm dat leerlingen eerder naar huis moeten. Toch weigert de gemeente Nuenen te betalen voor airco’s.

Kinderen die hoofdpijn krijgen in de les, die de citotoets moeten maken terwijl het binnen 29 graden is, docenten die puffend voor de klas staan en tropenroosters voor als het weer niet te harden is.

Basisschool De Dassenburcht in Nuenen heeft al jaren te kampen met dit soort ongemak in de zomermaanden. De school aan de Jacob Catsstraat is pas een jaar of tien oud, maar sinds de oplevering zijn er problemen met de ongunstig geplaatste koeling. Zowel de schoolleiding als de ouderraad heeft hierover al vaak aan de bel getrokken.

Pandeigenaar en verhuurder weigeren te betalen

Een oplossing lijkt simpel: het plaatsen van een nieuwe installatie die koele lucht van buiten aanzuigt. Maar de pandeigenaar (woningcorporatie Helpt Elkander) en de verhuurder (gemeente Nuenen) weigeren beide om voor de kosten op te draaien. Dat gaat om dertienduizend euro per jaar.

Het maakt schooldirecteur Mariëtte Franssen moedeloos. „De gemeente zou zich verantwoordelijk moeten voelen voor de gezondheid van de kinderen maar ze verschuilt zich achter een bouwbesluit.”

Technisch gezien voldoet de luchtbehandeling van De Dassenburcht aan alle regels voor luchtkwaliteit, zoals die landelijk zijn vastgelegd in een zogeheten bouwbesluit. Dat bleek een week of zes geleden nog na een meting door de gemeente.

Naar temperatuur wordt niet gekeken bij voorschriften

Maar in de meting wordt niet gekeken naar temperatuur. En dat steekt de schooldirecteur. „Wat betreft CO2-waarden in de lucht is het in orde, ook al zijn er soms pieken. Maar de overheid stelt geen eisen aan temperatuur, terwijl die juist problematisch is hier.”

Helpt Elkander wil best een nieuwe installatie aanleggen, maar rekent de kosten door in de huur, middels een verhoging van dertienduizend euro per jaar. De gemeente Nuenen wil die niet betalen. „Het klimaatsysteem voldoet aan de eisen”, aldus een woordvoerster.

Dezelfde woordvoerster laat verder weten dat de gemeente nu ook niet wil investeren, omdat de coronacrisis misschien wel tot nieuwe voorschriften voor luchtkwaliteit leidt, opgelegd vanuit het rijk. „We maken even pas op de plaats om te zien of er nog nieuwe normen te verwachten zijn en hoe die er dan uit zien.”

‘Het gaat om welzijn van kinderen’

Dit schiet bij schooldirecteur Franssen in het verkeerde keelgat. „We zijn hier al negen jaar mee bezig. We voelen ons onmachtig. We kunnen zelf niet investeren, want het gebouw is niet van ons. Het gaat om een brok geld, zo’n anderhalve tot twee ton. Ik snap het spanningsveld over de vraag wie betaalt, maar het gaat wel om het welzijn van kinderen.”